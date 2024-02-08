В Крыму заявили, что первый участок автотрассы в обход Симферополя готов на 80%

Она позволит разгрузить город от транзитного транспорта и перераспределить потоки машин от трассы "Таврида" в направлении Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Готовность первого участка дороги Донское - Перевальное в обход Симферополя, которая позволит разгрузить город от транзитного транспорта и перераспределить потоки машин от трассы "Таврида" в направлении Алушты, оценивается в 80%. Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

"Дорога на участке Донское - Перевальное общей протяженностью 25,2 км разделена на два этапа строительства. Первый этап - строительство участка в 15,8 км. Он начинается от транспортной развязки на "Тавриде" в районе села Мазанка и заканчивается в районе села Заречное. Первый этап включает две транспортные развязки, мост и шесть путепроводов. Общая готовность участка составляет порядка 80%. Завершить первый этап строительства планируется в 2024 году", - говорится в сообщении.

Параллельно с первым этапом строительства дороги ведется второй - протяженностью 9,4 км - через село Заречное до выезда из села Перевальное. Объект предполагает одну транспортную развязку, две эстакады и два путепровода. Его строительство намерены завершить в 2025 году.

"Реализация проекта позволит разгрузить улицы столицы Республики Крым от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 "Таврида" в направлении Алушты. Кроме того, строительство обхода создаст новый маршрут для связи южного побережья Крыма с аэропортом Симферополя, а также с г. Евпатория, Мирный, Красноперекопск, Джанкой, г. Керчь в обход г. Симферополя по автомобильной дороге "Таврида", - сказали в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное идет с опережением срока по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", исполнителем работ выступает российская дорожно-строительная компания АО "ВАД".

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида". В прошлом году, согласно поручению президента Владимира Путина, было принято решение о продлении госпрограммы до 2027 года.