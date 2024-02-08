Пензенский губернатор пообещал ликвидировать очередь на жилье для сирот к 2025 году

Олег Мельниченко добавил, что в 2023 году очередь сократилась на 32%

ПЕНЗА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Пензенской области к 2025 году запланировали ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот, которая в 2023 году сократилась на 32%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на встрече с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

"Ликвидация очереди на жилье для детей сирот - 399 квартир в 2023 году, соответственно, на 32% сократилось количество нуждающихся детей. Цель, которую я поставил на 2024 год, считаю ее приоритетной, обеспечить жильем не менее 378 детей-сирот, что позволит нам ликвидировать очередь и дальше перейти в текущий режим [работы]", - сказал Мельниченко.

Полпред уточнил, к какому сроку планируется полностью ликвидировать, очередь. На что глава Пензенской области ответил: к 2025 году.