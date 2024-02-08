В КФУ открыли лабораторию по производству электронных печатных плат для телефонов

Она создана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Лабораторию "МикроЛаб" с полным циклом производства электронных печатных плат, используемых в телефонах и компьютерах, открыли на базе Крымского федерального университета, сообщили в пресс-службе вуза.

Лаборатория создана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

"В Крымском федеральном открыли лабораторию "МикроЛаб", направленную на решение задач импортозамещения в области электроники. Здесь можно выстраивать цикл мелкосерийного производства электронных печатных плат, которые используются в телефонах, компьютерах, микрофонах и других видах техники", - говорится в сообщении.

Лаборатория оснащена рядом приборов для ручной установки компонентов и контрольно-измерительным оборудованием.

"У нас есть трафаретный принтер для нанесения паяльной пасты на печатные платы, есть установщик компонентов, который позволяет автоматически наносить точки паяльной пасты на печатные платы с точностью, недостижимой для человека, - привели в сообщении слова доцента кафедры компьютерной инженерии и моделирования, руководителя лаборатории Юрия Сосновского. - Принтер может одновременно обрабатывать не одну плату, а целую панель из плат". По его словам "за 15 минут идет пайка многих десятков, сотен, а, может быть, и тысяч точек".