МИД Италии сообщил о подписании с ЮНЕСКО соглашения по восстановлению собора в Одессе

Страна передаст €500 тыс. на реставрацию объекта

РИМ, 8 февраля. /ТАСС/. Италия передаст €500 тыс. на реставрацию Спасо-Преображенского собора в Одессе. Как сообщили в министерстве иностранных дел республики, соответствующее соглашение было подписано в украинской столице с ЮНЕСКО в присутствии специального посланника министра иностранных дел по вопросам восстановления Украины Давиде Ла Чечилия.

Соответствующий проект был предложен учреждениями современного искусства (Triennale в Милане и MAXXI в Риме) и реализуется при участии Минкульта и МИД Италии, уточняется в сообщении. Средства пойдут на восстановление купола.

В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе в июле прошлого года стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО. Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что попытки обвинять РФ в повреждении Спасо-Преображенского собора вызывают разочарование и недоумение.