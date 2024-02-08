В Крыму почтили память жертв депортации итальянцев из региона

В экспозицию включили фотодокументальный материал о жизни итальянских семей в Крыму и в местах спецпоселений

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Память жертв депортации итальянцев из Крыма почтили в четверг в Бахчисарайском районе республики, участники возложили цветы у стелы памяти депортированным народам в Мемориальном комплексе памяти жертв депортации. Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Крым.

"В Мемориальном комплексе памяти жертв депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации итальянцев из Крыма. Участники мероприятия возложили цветы у стелы памяти депортированным народам", - говорится в сообщении.

Также в память о жертвах депортации в музее мемориального комплекса представили тематическую выставку "История и истории итальянцев Крыма", подготовленную сообществом итальянцев Крыма "Черкио". В экспозицию включили фотодокументальный материал о жизни итальянских семей в Крыму и в местах спецпоселений.

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.