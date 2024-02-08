В Москве для иностранных дипломатов устроили вечер творчества Александра Грибоедова

Участников мероприятия встречали актеры в исторических костюмах XIX века

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству поэта, композитора и дипломата Александра Грибоедова, прошел для иностранных гостей в Особняке МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Это уже вторая встреча в рамках проекта "Литературная гостиная: послы русской культуры", организованного Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и Государственным музеем истории русской литературы имени Владимира Даля.

Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил символичность мероприятия в преддверии Дня дипломатического работника 10 февраля. "Александр Сергеевич Грибоедов известен успешной работой над целым рядом важных дипломатических документов", - напомнил он.

Секретарь правления Союза писателей, дипломат Владимир Масалов зачитал приветствие главы правления организации Николая Иванова. "Вся жизнь и профессиональная деятельность Александра Грибоедова были направлены на процветание России, сближение культур зарубежных стран и России. Внешнеполитическая служба требует разносторонних знаний, широкого кругозора, умения мастерски владеть словом и пером, - отметил Иванов. - Неслучайно, что во все времена в министерстве иностранных дел трудились преданные Родине творчески одаренные люди". По его словам, жизненный путь Грибоедова был всецело посвящен интересам России, ее благополучию. "Грибоедов способствовал тому, что русская поэзия стала явлением всемирным", - подчеркнул Иванов.

Приглашенных встречали актеры в исторических костюмах XIX века.

Музыкальную часть вечера составили выступление дуэта арфисток и исполнение романсов на стихи Грибоедова. Прозвучали и выдержки из художественных произведений автора. О жизненном пути поэта и дипломата повествует выставка архивных документов. На первом мероприятии проекта в сентябре 2023 года, посвященном 220-летию со дня рождения поэта и дипломата Федора Тютчева, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.