У Москвы-реки в 2024 году благоустроят четыре территории

В 2010-2023 годах в столице благоустроили 68 км вдоль 42 набережных

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Благоустройство четырех территорий у Москвы-реки запланировано в столице в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В 2024 году запланировано благоустройство четырех объектов: Кадашевская набережная со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок от МКАД до Строгинского моста, прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов; укрепление берегов вблизи стадиона "Спартак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2010-2023 годах в Москве были благоустроены 68 км вдоль 42 набережных, в том числе 4 км трех объектов в прошлом году: Воробьевская набережная с Аллеей Славы на Воробьевых горах, набережная вдоль Южного речного вокзала и Пресненская набережная вблизи Москвы-Сити.