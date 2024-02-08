Путин: нацпроекты, планы развития регионов и учебники должны проходить научную экспертизу

Президент России отметил, что "обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нацпроекты и планы развития регионов, учебники для вузов и школ должны обязательно проходить научную экспертизу. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю 300-летия Российской академии наук в Кремле.

"Очевидно, что глубокую и объективную научную экспертизу Академии наук должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям как космос, микроэлектроника, квантовые и биотехнологии, генетика осуществляться при ведущей роли Российской академии наук", - сказал Путин. Он добавил, что "обязательную академическую экспертизу должны проходить учебники для вузов и школ".