В Пензе открыли диагностический корпус онкологического диспансера

В мероприятии приняли участие полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Олег Мельниченко

ТАСС, 8 февраля. Новый лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера открыли в Пензе по нацпроекту "Здравоохранение". В мероприятии приняли участие полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров и губернатор Олег Мельниченко, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Пензе построен и сдан сегодня в эксплуатацию лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера. Решение о его строительстве было принято благодаря президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. <…> Это объект нового поколения, в проектировании которого использовались самые современные методы, позволяющие решать не только сложные медицинские задачи, но и обеспечить комфортность пребывания пациентов", - отметил Мельниченко.

Как сообщил Комаров, объект был сдан раньше намеченного срока. Полпред президента в ПФО подчеркнул, что лечение онкологии является одним из приоритетов на государственном уровне. "Для борьбы с этими сложными заболеваниями необходимы точная диагностика, соответствующее оборудование", - сказал Комаров.

Контракт на строительство нового корпуса онкодиспансера был заключен в декабре 2021 года. Первоначально возведение объекта было рассчитано до октября 2024 года. Рядом с новым лабораторно-диагностическим корпусом планируется возвести еще один - хирургический. Сейчас ведется работа по включению этого объекта в одну из федеральных программ.

"В последние несколько лет в регионе много сделано для борьбы с онкологией. На базе поликлиник в Пензе, Пензенском районе, Кузнецке и Сердобске открыто 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Планируем продолжать эту работу, тем более, что открываются новые возможности", - добавил Мельниченко.