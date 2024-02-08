Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН до 200 тыс. рублей

Президент России сообщил, что членкорр должен будет получать 100 тыс. рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил удвоить размер выплат академикам РАН, академики ежемесячно будут получать 200 тыс. рублей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю 300-летия Российской академии наук в Кремле.

"В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом выросли практически на треть до почти 6 млрд рублей. Также в 1,5 раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам", - напомнил Путин. "Считаю, что этого недостаточно и предлагаю здесь дополнительное решение: а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. рублей, членкорр - 100 тыс. рублей", - сообщил президент.