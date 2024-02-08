Правительство Крыма перенесло все информсистемы на внутренние сервера для защиты данных

В министерстве внутренней политики, информации и связи республики отметили, что с 2022 года количество и масштабность атак "значительно выросли"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Крым перенесло все свои государственные информационные системы и оборудование в расположенный на полуострове Центр обработки данных региона для защиты от хакерских атак. Об этом сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Власти отмечают, что с 2022 года количество и масштабность атак "значительно выросли" - только за прошлый год на государственные ресурсы были совершены две масштабные хакерские атаки.

"Министерством осуществлен перенос и размещение всех государственных, ведомственных и иных информационных систем в государственную информационную систему "Центр обработки данных Республики Крым", включая существующее оборудование для обеспечения функционирования информационной инфраструктуры", - сказали в ведомстве, добавив, что чаще всего атакам подвергаются портал правительства Республики Крым и его подресурсы.

Кроме того, отметили в министерстве, в Центре обработки данных Республики Крым проведена модернизация программно-аппаратного комплекса защиты от DDOS-атак, а также разработана и введена в эксплуатацию система защиты веб-приложений - межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall).