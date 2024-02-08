В Ленинградском зоопарке умерла самка ягуара по кличке Агнесса

Животному было 24 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Самка ягуара по кличке Агнесса из Ленинградского зоопарка умерла в 24 года. В Санкт-Петербурге она прожила 22 года, сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Не стало нашей Агнессы, самки ягуара. Она родилась в Екатеринбургском зоопарке 23 июня 1999 года, и в возрасте трех лет приехала в Ленинградский зоопарк. Агнесса прожила у нас 22 года, став частью зоопарковской истории. За это время у нее неоднократно были детеныши, которые сейчас живут в разных зоопарках России и мира. Летом 2022 года ее внук, черный ягуар Ричард, родившийся в городе Зеленогорск Красноярского края, приехал к нам, чтобы продолжить династию питерских ягуаров", - поделились в зоопарке.

Отмечается, что в последние годы Агнесса болела, весной прошлого года ей провели операцию, которая позволила продлить ягуару жизнь. После операции Агнессе обеспечили постоянный уход и ветеринарное наблюдение. В вольере была установлена видеокамера, мониторинг состояния животного проводился круглосуточно. Сотрудники отдела хищных млекопитающих и ветеринары уделяли ей повышенное внимание и нередко даже оставались ночевать в зоопарке, если состояние ягуара вызывало у них опасения.

"Усилия любящих ее людей подарили Агнессе несколько дополнительных месяцев спокойной жизни, которая была наполнена привычными ей событиями, вкусной едой, прогулками на солнце в уличной вольере", - подчеркнули в пресс-службе.

В Ленинградском зоопарке уточнили ТАСС, что в дикой природе этот вид хищников в среднем живет около 15 лет. В неволе продолжительность жизни возрастает в среднем до 22-25 лет.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.