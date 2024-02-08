В Пскове на выставке представили мирный договор XVII века о выходе России к Черному морю

В числе артефактов - собственноручно написанная поэтом Александром Пушкиным расписка о неразглашении служебной тайны

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федерального музея-заповедника "Изборск" в Псковской области совместно с представителями Министерства иностранных дел России впервые открыли выставку редких архивных документов, среди которых есть фотокопия Кючук-Кайнарджийского мирного договора, по которому Россия получила выход к Черному морю. В числе артефактов - собственноручно написанная поэтом Александром Пушкиным расписка о неразглашении служебной тайны, сообщил ТАСС представитель Министерства иностранных дел России в Пскове Сергей Ефименко.

"Состоялось открытие выставки "История российской дипломатической службы", она подготовлена на основании копий документов, которые содержатся в Архиве внешней политики России. Их мало кто видел, это исторические документы. На одном из документов даже есть резолюция царя Николая II, его собственноручная надпись. Из наиболее ярких - Кючук-Кайнарджийский договор между Россией и Турцией 1774 года, в нем подтверждалось независимость Крымского ханства от Турции, и Россия получила выход к Черному морю и возможность пользоваться проливами", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на выставке представлена собственноручная расписка Пушкина "О неразглашении служебной тайны и посещении домов чужестранных министров только по делам службы". Еще один артефакт - копия Ништадтского мирного договора, благодаря которому Россия получила выход в Балтийское море.

"Это было очень важно и по случаю победы в Северной войне Сенат преподнес царю Петру Первому титул императора, и Россия фактически стала империей после этого договора. Еще есть интересный документ. <...> На выставке также есть копия расписки Тютчева об обязательствах не вступать в масонскую ложу и другие тайные организации. Кроме того, представлены фотокопии костюмов дипломатов разных периодов, а также шифр переписки, то есть сама азбука, которая использовалась для шифрования донесений", - уточнил собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Изборск", на выставке представлены копии документов и материалов архивов МИД России, освещающие "судьбоносные моменты истории внешнеполитического ведомства и важные исторические вехи нашей страны". В числе артефактов: ратификационные грамоты, рескрипты, прошения, распоряжения, циркуляры, рисунки и фотографии, включая портрет уроженца Псковской земли, главы внешнеполитического ведомства Ордина-Нащокина.