Фестиваль "Наука и изобретения для жизни" собрал свыше 342 тыс. участников в РФ

Аудитория в СМИ превысила 31 млн человек

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фестиваль Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) под названием "Наука и изобретения для жизни", завершившийся в январе 2024 года, охватил более 342 тыс. участников в 20 регионах РФ и аудиторию в СМИ, превышающую 31 млн человек. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель Центрального совета ВОИР Владимир Кононов.

"В 2023 году был большой проект, который будет продолжаться - фестиваль ВОИР. Очень много [прошло] полезных мероприятий с акцентом на регионы, 20 городов в 20 субъектах РФ, 32 больших научно-популярных мероприятия всероссийского масштаба. Более 342 тыс. участников фестиваля по всей стране. В соцсетях 6,6 млн уникальных просмотров, а в СМИ охват 31,6 млн. Такого в постсоветский период еще не было", - рассказал Кононов на пресс-конференции в ТАСС.

Как сообщил Кононов, в ходе фестиваля было представлено более 120 новых изобретений и технологий, 62 видеоролика про изобретателей и ученых отсняты и показываются.

Открытие фестиваля состоялось в Нижнем Новгороде на 11-м съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Прошло мероприятие в рамках военно-технического форума "Армия 2023". В сентябре 2023 года в Госдуме состоялась 10-я юбилейная конференция юных техников и изобретателей с участием более 800 подростков с наставниками из 85 регионов.

В октябре ВОИР традиционно провел Российскую промышленную неделю совместно с Минобрнауки, Минпромторгом и Торгово-промышленной палатой РФ. В ноябре в Великом Новгороде состоялся общероссийский форум молодых изобретателей с участием 2,5 тыс. человек.

В финале прошел первый всероссийский конкурс изобретателей года в рамках 3-го Конгресса молодых ученых в Сириусе. Награды и гран-при вручал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О съезде ВОИР

Кононов также сообщил, что очередной съезд ВОИР будет проходить 12 апреля 2024 года. "Сейчас у нас есть четкое понимание, что базовой точкой роста организации станут университеты, молодые и амбициозные студенты и изобретатели. В проработке находится новая модель взаимодействия ВОИР со школами, бизнесом и частными изобретателями", - рассказал депутат.

В ближайших планах у ВОИР, по словам Кононова, создание Фонда российских изобретений, реестра патентов, а в перспективе и академии ВОИР.