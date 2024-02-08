Участникам Всемирного фестиваля молодежи представят историю казачества на Ставрополье

По словам министра молодежной политики края Вячеслава Коршуна, в общей сложности на участие в фестивале в регионе поступило более 7 тыс. заявок

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Иностранным участникам Всемирного фестиваля молодежи представят историю казачества и курорты Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Делегатов разместят на территории центра знаний "Машук", сообщил журналистам министр молодежной политики края Вячеслав Коршун.

"В числе регионов, которые будут принимать иностранцев, будет Ставропольский край. Ребята будут проживать на территории центра знаний "Машук" в Пятигорске. Подготовленная насыщенная программа. Ребята-иностранцы познакомятся со Ставропольем, Кавказскими Минеральными Водами, крупнейшими предприятиями в сельскохозяйственной сфере и промышленности, познакомятся с традициями и историей казачества. Какие страны будут пока не знаем, ожидаем, что это будут участники из арабских стран", - сказал он.

Ставропольский край на фестивале представят 135 участников и более 80 волонтеров. В общей сложности на участие в фестивале в регионе поступило более 7 тыс. заявок. "Мы курируем в рамках фестиваля две страны - Грузию и Сирию. Наладили контакт со штабами всемирного фестиваля в этих странах. Планируем, как организовать досуг и свободное время участников из этих стран на территории Сириуса", - пояснил Коршун.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников.