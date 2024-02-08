Минздрав предложил освободить от НДС аренду автомобилей скорой помощи

По данным регионов РФ, с 2020 года по июнь 2023 года услуги по обеспечению машинами скорой предоставлялись в 13 регионах из 89

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минздрав России считает излишним взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче автомобилей скорой помощи в аренду государственным и муниципальным медорганизациям. Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект <…> предусматривает дополнение перечня, предусмотренного п. 2 ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса РФ, услугами по предоставлению в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем (водителем) медицинским организациям государственной и муниципальной системы здравоохранения в целях оказания указанными медицинскими организациями услуг скорой медицинской помощи населению <..>", - говорится в пояснительной записке.

Министерство здравоохранения России разработало проект закона совместно с Минфином и ФНС. Его положения носят важный социальный характер и являются инструментами поддержки и стимулирования социально значимой деятельности, подчеркивается в пояснительной записке.

По данным регионов РФ, с 2020 года по июнь 2023 года услуги по обеспечению автомобилями скорой (в том числе через лизинг и аренду) предоставлялись в 13 регионах страны из 89. Так, объем оказанных услуг за этот период составил 45,8 млрд рублей. Из них, согласно пояснительной записке, облагались НДС 25,2 млрд рублей.