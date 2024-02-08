Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ много лет не общается с родственником

Он также добавил, что Александр Сырский уехал на Украину давно

ТАСС, 8 февраля. Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником, который провел на Украине всю жизнь. Об этом рассказал ТАСС сам Олег Сырский.

"Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья", - сказал собеседник агентства.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. С августа 2019 года командовал Сухопутными войсками ВСУ. 8 февраля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Сырского новыми главнокомандующим Вооруженными силами Украины.