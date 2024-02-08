Петербург представит свои предложения для туристов на выставке в Тегеране

Мероприятие пройдет с 12 по 15 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Санкт Петербург представит свои туристские предложения на Тегеранской международной выставке туризма и смежных отраслей TITE 2024, которая состоится с 12 по 15 февраля и объединит более 500 профессионалов из разных стран. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"На протяжении четырех дней на тематическом стенде Северной столицы, подготовленном специалистами Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма, будут проходить презентации, рабочие встречи и другие мероприятия для представителей туриндустрии. Петербургские туроператоры и отельеры подробно расскажут о широком спектре возможностей для путешествий в город на Неве, включая как классические программы, так и объекты новой туристской географии", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, Иран обладает значительным потенциалом с точки зрения въездного туризма, а интерес граждан этой страны к России в целом и к Петербургу в частности за последний год заметно вырос - во многом этому способствовало введение безвизовых групповых турпоездок и запуск прямых авиарейсов. Отмечается, что Иран в настоящее время занимает второе место среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посетивших Петербург в 2023 году.

Ожидается, что в работе выставки в Тегеране примут участие представители из Ирана, России, Индии, Ирака, Казахстана, Венесуэлы, Вьетнама, Катара, Малайзии, Шри-Ланки, Японии и других стран.