Семьи из двух регионов СЗФО наградили медалью ордена "Родительская слава"

Награды получили семьи из НАО и Вологодской области

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Медалью ордена "Родительская слава" награждены Наталья и Юрий Бахваловы из Вологодской области и Владимир и Мария Санниковы из Ненецкого автономного округа (НАО). Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Семья Бахваловых хранит семейные ценности, воспитывает талантливых, интеллектуальных детей, занимает активную гражданскую позицию. Поздравляем наших земляков с получением государственной награды. Гордимся и, со своей стороны, будем поддерживать семьи", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Бахваловы живут в Череповце, Юрий Бахвалов более 20 лет занимается научно-исследовательской деятельностью, прошел путь от инженера-программиста до ведущего научного сотрудника в одной из компаний Череповца. Наталья Бахвалова - член Союза женщин Череповца, участвует в организации ежегодных женских форумов, интерактивных площадок, реализации проектов "Мамы Череповца", "Новая школа", "Символы малой родины". Их дети - отличники в школе, многократные призеры и победители олимпиад, научных конференций и творческих конкурсов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО, Владимир Санников более 20 лет работал в открытом акционерном обществе "Нарьян-Марокргаз", Мария Санникова почти 40 лет работала в Ненецкой центральной библиотеке имени А. И. Пичкова. По инициативе Санниковой для активной социальной адаптации пожилых людей в библиотеке успешно работал Общественный заполярный университет для пожилых людей. У супругов четверо детей, которые хорошо учились, трое успешно закончили университет, младшая дочь Мария внесена в региональный электронный реестр "Одаренные дети Ненецкого автономного округа", она учится по специальности "вокальное искусство".