На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нет движения поездов

Пассажирам рекомендовалсь использовать альтернативные маршруты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Движение поездов между станциями Московского метрополитена "Киевская" и "Курская" Арбатско-Покровской линии прервано по техническим причинам. Соответствующие объявления звучат на станциях столичной подземки, передает корреспондент ТАСС.

Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Поезда, прибывающие на "Курскую", останавливают, пассажиров высаживают, после чего составы уходят в обратном направлении. "Нет движения поездов от станции "Курская" до станции "Киевская". Пользуйтесь кольцевой линией", - значится в объявлении на платформе.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, на центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Позже Детранс сообщил о возобновлении движения.

В новость были внесены изменения (22:20 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.