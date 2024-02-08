Ведомства создадут общий план мероприятий по экопросвещению

Речь идет о Минприроды, Росприроднадзоре, комитете Госдумы по экологии, Департаменте природопользования Москвы и фонде "Компас"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минприроды, Росприроднадзор, комитет Госдумы по экологии, Департамент природопользования Москвы и фонд "Компас" договорились вести общий план мероприятий по экологическому просвещению для достижения национальных целей. Решение принято на экспертной сессии "Экологическое просвещение: ориентир на устойчивое развитие", прошедшей на выставке-форуме "Россия".

"Мы вместе будем делать план мероприятий, который подразумевает некую единую концепцию, чтобы мы могли выступить единым фронтом. Экологическое просвещение идет красной нитью через все федеральные проекты, однако кто в лес, кто по дрова", - сообщила ТАСС модератор сессии, директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева.

При этом участники сессии рассказали об успешных примерах экопросвещения. Так, Росприроднадзор несколько лет развивает международную детско-юношескую премию "Экология - дело каждого", на которую в 2023 году свои работы предоставили более 80 тыс. детей. Кроме того, более 15 тысяч учителей по всей России воспользовались экоуроками, которые рассказывают о грамотном обращении с отходами и о том, как каждый ребенок может повлиять на чистое будущее нашей планеты, рассказал директор по устойчивому развитию "Сибура" Максим Ремчуков.

"Создавать условия и давать возможность детям реализовывать экологические проекты - это самое лучшее экологическое просвещение, которое мы можем сделать в стране", - добавила заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.