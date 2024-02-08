Венгерская делегация готовится к поездке на фестиваль молодежи в Сочи

В состав делегации войдут около 20 человек

БУДАПЕШТ, 8 февраля. /ТАСС/. Молодые венгры, отправляющиеся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, рассчитывают принять участие в круглых столах по науке и искусству, представить свои бизнес-проекты и угостить всех желающих вкуснейшими лангошами - обжаренными в кипящем масле лепешками из дрожжевого теста. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава венгерской делегации 34-летний бизнесмен Роланд Берки.

Он отметил, что в делегацию Венгрии войдут около 20 человек, которые самостоятельно подали заявки и были отобраны организаторами для поездки в Россию. 10 февраля им всем предстоит встретиться в Российском культурном центре в Будапеште, чтобы познакомиться друг с другом, постараться быстро создать команду и за чашкой чая обсудить участие в предстоящем фестивале, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.

На вопрос, затрудняет ли поездку нынешняя сложная политическая ситуация, Берки ответил: "Конечно". По его словам, некоторые делегаты сомневались, можно ли ехать в Россию, как туда добираться, не возникнут ли в связи с этим проблемы. "Сейчас формируется новая политическая реальность. В Россию поедут только те, кому это действительно интересно", - подчеркнул Берки, учившийся в Москве в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, а затем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

От Сочи до Камчатки

Естественно, вопрос об участии венгерской делегации в сочинском фестивале обговаривался с МИД страны. Венгерские власти не препятствовали этому, но окончательное решение было за самими молодыми людьми, среди которых есть начинающие ученые, деятели искусства, предприниматели, студенты.

Есть среди них и шеф-повар, мечтающий познакомить участников фестиваля из других стран с национальной венгерской кухней. Приготовить знаменитый суп-гуляш или рыбацкую уху в походных условиях достаточно сложно, а вот сделать огромные лепешки, которые подают с чесночным соусом, сметаной и тертым сыром, будет легче.

Как рассказал Берки, возглавивший местный оргкомитет по подготовке к поездке в Сочи, члены делегации рассчитывают подробнее обсудить программу фестиваля на встрече в Российском культурном центре. Сам он планирует принять там участие в круглом столе по вопросам бизнеса, а после фестиваля рассчитывает побывать в Казани. "Знаю, что один из членов нашей делегации собирается потом поехать на Камчатку", - отметил Берки.

Всемирный фестиваль молодежи состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Как ожидается, участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса, журналистики. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.