В Дагестане на поддержку участников СВО выделили 25 млн рублей

Средства выделены министерству труда и социального развития республики из резервного фонда правительства региона

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана дополнительно выделили 25 млн рублей участникам СВО и членам их семей. В качестве поддержки будут выделены средства в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее для оказания дополнительной материальной поддержки семьям участников СВО правительство республики установило единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

"Правительство Дагестана выделило 25 млн рублей на выплаты участникам СВО и членам их семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. В качестве поддержки будут выделены средства в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены министерству труда и социального развития республики из резервного фонда правительства Дагестана.

"Указанная сумма выделена в целях оказания единовременной денежной помощи гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более с ВС РФ , выполняющим задачи в районах проведения специальной военной операции, а также гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации и принимающим участие в СВО на добровольной основе, или членам их семей", - добавили в пресс-службе.