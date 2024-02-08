В Музее блокады создадут "Улицу жизни" и ленинградский двор-колодец

Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, это нужно для отражения атмосферы времен Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Концепция развития Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда включает оформление постоянно действующей "Улицы жизни", воссоздание ленинградского двора-колодца и квартиры 1940-х годов, чтобы отразить атмосферу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"В составе Музея блокады предусмотрена постоянно действующая "Улица жизни". Мы планируем воссоздать на территории комплекса улицу блокадного города и настоящий ленинградский двор-колодец. Можно будет зайти в парадную, зайти в квартиру, буквально погрузиться в эпоху. При подготовке новой экспозиции мы будем использовать опыт мастеров-реконструкторов из "Ленрезерва" и других патриотических объединений", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что в настоящее время идет процесс передачи помещений от Министерства обороны, которое вернет 15 тыс. кв. м площадей, ранее принадлежавшие музею. Это позволит существенно расширить экспозицию и разместить музейные службы. По словам Беглова, планируется создание реставрационных мастерских, библиотеки, медиацентра, театральной площадки.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Музей расформировали в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела" - тогда руководство музея было обвинено в извращении исторических событий, а экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.