Каждому десятому сотруднику в России доступны программы психологической поддержки

По данным исследования платформы hh.ru, 76% работников считают, что забота о ментальном здоровье должна стать приоритетным направлением для их руководства на 2024 год

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Программы психологической поддержки доступны всего 11% работников в РФ, при этом большинство сотрудников (76%) считают, что забота о ментальном здоровье должна стать приоритетным направлением для их руководства на 2024 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 21 января по 5 февраля 2024 года среди 1,6 тыс. работников и соискателей.

"Самыми мало развитыми и доступными для работников оказались программы психологической поддержки (есть у 11% или каждого десятого опрошенного) и финансовой грамотности (есть в полной мере лишь у 8%)", - говорится в итогах опроса.

При этом самой востребованной у соискателей является именно программа поддержки и заботы о ментальном здоровье. Так, 76% опрошенных считают, что это направление должно стать приоритетным для их руководства на 2024 год. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 8 п.п. Также половина (55%) респондентов отметили, что хотят иметь на работе программы по измерению стресса, 48% - мастер-классы по личностному развитию, 41% - корпоративного психолога, 22% - арт-терапию, 15% - горячую линию психологической помощи.

Аналитики выяснили, что потребность в психологической поддержке выражают одинаково часто и представители рабочих профессий (75% опрошенных), и работники розничной торговли (70%), и медики (69%), и работники сферы искусства (67%), и ИТ-специалисты (62%).

Согласно исследованию, компаний, уделяющих внимание психологическому здоровью своих работников, по сравнению с 2021 годом стало на 38% больше. Однако у большинства работодателей действительно нет никаких программ психологической поддержки сотрудников.

ДМС и социальные бонусы

"Чаще всего работникам доступны программы физического здоровья и различные социальные бонусы. Так, каждый четвертый (25%) респондент заявил, что на текущем месте может воспользоваться ДМС, телемедициной, программами правильного питания. Также для них проводят спортивные мероприятия и есть возможность пройти восстановление после травмы/тяжелой болезни. При этом у 11% опрошенных такие программы есть, но доступны ограниченному кругу работников", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что также у 25% опрошенных россиян есть доступ к различным социальным программам - корпоративное волонтерское движение, подарки для детей работников, помощь при смерти\болезни родственников, релокация или помощь с ней. Кроме того, каждому пятому (20%) россиянину доступны программы карьерного развития - профессиональная переподготовка, повышение квалификации, приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников, карьерное консультирование сотрудников.

"Многие компании до сих пор пренебрегают комплексным подходом к well-being направлению. Отсутствуют и четкие ответы на запросы работников о карьерном росте, финансовом, физическом и эмоциональном благополучии. Чтобы производить больше, компания должна вкладываться и в технологии, и в людей, сделать человекоцентричность базовым, системообразующим элементом", - цитируют в исследовании главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Наталью Данину.