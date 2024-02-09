Путин считает, что сознание людей в России и на Западе выстроено немножко по-разному

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сознание людей в России и на Западе выстроено немножко по-разному, российский человек думает больше о вечном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

По словам Путина, религия "не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол". "Она в сердце. И у нас культура человекоориентированная", - отметил российский лидер, подчеркнув, что "Достоевский, который очень известен на Западе как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил - о русской душе".

"Русский человек, российский человек думает больше о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура более прагматичная", - подчеркнул Путин. "Я не говорю, что это плохо, это дает возможность сегодняшнему "золотому миллиарду" добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого - я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено", - подчеркнул президент РФ.