На Алтае из-за непогоды ввели ограничение движения на региональной дороге

Мера касается всех видов транспорта

ТАСС, 9 февраля. Ограничение движения для всех видов транспорта ввели на региональной трассе от Змеиногорска до Рубцовска в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального министерства транспорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями временно ограничено движение для всех видов транспорта на одной региональной дороге. На трассе К-03 Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирска на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о сильных порывах ветра, гололеде, снежных заносах и метелях Алтайском крае с 9 февраля.