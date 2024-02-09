В Хабаровском крае переход на Уссури на границе с Китаем закроют до 13 февраля

Причиной стало празднование китайского Нового года

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Грузо-пассажирский пункт пропуска Покровка - Жаохэ на реке Уссури на границе с Китаем в Хабаровском крае приостанавливает свою работу до 13 февраля на период празднования китайского Нового года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"9 февраля пункт пропуска Покровка - Жаохэ начал работу в сокращенном графике - с 8:00 до 15:00 (с 01:00 до 08:00 мск) в связи с предстоящим празднованием китайской стороной традиционного "Праздника весны". С 10 по 13 февраля он будет временно закрыт", - говорится в сообщении.

Зимой сообщение между пунктами пропуска налаживается с помощью наплавного моста. Летом движение автотранспорта через границу осуществляется с использованием речных паромов. Ранее этот переход не имел большой популярности, особенно в части перевозки грузов. Но в последнее время многие международные транспортные направления начали выходить на допандемийные объемы, к тому же бизнес страны взял курс на восток. По данным на конец 2023 года, через границу в обе стороны было перевезено почти 13 тыс. тонн грузов.

Покровка - Жаохэ - единственный в крае работающий в зимнее время пассажирский пункт пропуска, осуществляющий международные автомобильные грузовые и пассажирские перевозки.