Мероприятие пройдет в Улан-Баторе и Хархорине

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Международная организация северных регионов "Северный Форум" планирует провести гастрономическую неделю российских регионов в Монголии в августе 2024 года. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор организации Владимир Васильев.

"Мы планируем провести гастрономическую неделю регионов Северного Форума в городах Улан-Батор и Хархорин 3-4 августа на полях фестиваля "Шелковый путь". Предварительно, представим от трех до пяти регионов Северного Форума. Организуем мастер-классы с участием шеф-поваров, круглые столы и деловые встречи", - рассказал Васильев.

По мнению Васильева, проведение тематической недели позволит укрепить культурные и деловые связи между российскими регионами Северного Форума и Монголией.

Северный Форум является международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

В Северный Форум входят регионы РФ (Еврейская автономная область, Камчатка, Красноярский край, Колыма, Ненецкий автономный округ, Якутия, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ), штат Аляска (США), провинция Канвон (Республика Корея), а также девять бизнес-партнеров из России, Исландии, Норвегии, США, Японии. До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.