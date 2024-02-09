Дальневосточная ГК направит более 17 млрд рублей на ремонт основного оборудования

На 2024 год запланировали ремонт более 350 единиц оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. АО "Дальневосточная генерирующая компания" (АО "ДГК") отправит более 17 млрд рублей на ремонты основного оборудования на Дальнем Востоке. Всего в планах на 2024 год - ремонт более 350 единиц основного оборудования, сообщили в пресс-службе АО "ДГК".

"АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу "Русгидро") приступила к реализации масштабной ремонтной кампании, в рамках которой в 2024 году будет отремонтировано более 350 единиц основного оборудования. Всего же на эти цели Дальневосточная генерирующая компания в текущем году направит 17,4 млрд рублей", - говорится сообщение.

Специалисты добавили, что масштабная ремонтная кампания пройдет в Хабаровском крае, в том числе она затронет Амурскую ТЭЦ, Также работы ожидаются на территории Еврейской автономной области, в Приморском крае и Якутии.

"Кроме ремонтов основного оборудования объектов генерации, в 2024 году планируется беспрецедентный для компании объем работ по перекладке тепловых сетей. Так, энергетикам предстоит в теплое время года переложить порядка 35 км теплотрасс", - добавили в пресс-службе.