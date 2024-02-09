На Сахалине объявили предупреждение об опасной ледовой обстановке на 10 февраля

В регионе сообщили о возможном взломе припая в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 10 февраля предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе Агентства по делам ГО, ЧС и ПБ региона.

"10 февраля возможен взлом припая в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья. Выходить на лед опасно", - рассказали в агентстве.

В зимнее время на Сахалине рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторвавшихся льдин сотни людей, есть также случаи гибели.

С четверга в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, где на Сахалине от берега оторвало льдину, на которой была группа рыбаков. Около 10 человек самостоятельно выбрались в безопасное место, еще 3 оставались на льдине и не воспринимали опасность всерьез. Пострадавших нет, к спасателям за помощью не обращались, сообщили ТАСС в управлении МЧС.