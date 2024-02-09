В Москве ожидаются гололедица и до 12 градусов мороза

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 10 до минус 12 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов, ожидается гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 14 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал ТАСС, что в четверг высота снежного покрова в Москве достигла 60 см, что стало новым максимумом нынешней зимы.