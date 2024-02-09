В прифронтовой Васильевке восстановили работу мобильного интернета

Глава ВГА Васильевского района Наталья Романиченко рассказала, что проблемы с интернетом возникли около полугода назад

ВАСИЛЬЕВКА, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу мобильного интернета в прифронтовой Васильевке Запорожской области подконтрольной Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщила глава ВГА Васильевского района Наталья Романиченко.

"Мобильная связь улучшилась, появился мобильный интернет. Мы полгода жили без мобильного интернета. В плане связи все очень хорошо. Это стало возможно благодаря работе нашего региона, благодаря тому, что губернатор контролирует деятельность нашего региона. Буквально вчера у нас состоялась встреча по обсуждению проблемных вопросов, и каждый вопрос, который мы озвучиваем, муниципалы, он прорабатывается и в меру возможностей решается", - поделилась глава Васильевского района.

Она добавила, что ведутся дальнейшие работы по улучшению качества связи.

По словам Романиченко, проблемы с интернетом возникли около полугода назад. У местного населения не было возможности выйти в интернет с мобильных устройств.

"Поставили дополнительные вышки, заменили устаревшее оборудование", - подчеркнула Романиченко.