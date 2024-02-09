В ДНР в 2024 году планируют очистить почти 40 км рек

Очистке подвергнутся реки Кальмиус и Мокрая Волноваха

ДОНЕЦК, 9 февраля. /ТАСС/. Процедура реабилитации водных ресурсов в Донецкой Народной Республике (ДНР) в этом году коснется почти 40 км рек в Донецке и на юге региона, сообщил ТАСС заместитель председателя регионального правительства Владимир Ежиков.

"В текущем году будет продолжена работа по реабилитации водных объектов за счет средств федерального бюджета. Очистке подвергнутся 39 км рек Кальмиус и ее притока Мокрая Волноваха", - сказал Ежиков.

Кроме того, в регионе запланировали капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений в Донецке и населенном пункте Михайловка. Начало проектных работ планируется на второй квартал 2024 года, фактическая реализация - на 2025 год.

8 февраля на круглом столе "Вода России" в рамках международной выставки-форума "Россия" врио председателя госкомитета водного и рыбного хозяйства ДНР Андрей Судьин заявил, что все сохранившиеся гидротехнические сооружения на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) старше 50 лет и находятся в аварийном состоянии.