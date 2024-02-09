В Курганской области из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

Подрядные организации проводят работы по устранению снега на дорогах

ТАСС, 9 февраля. Движение автобусов и грузовиков ограничено на нескольких дорогах в Курганской области из-за снега, ветра, метели. Ограничение ввели на трассах "Иртыш" - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана, Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана и других, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По причине неблагоприятных погодных условий, таких как: сильный снег, порывы ветра до 16 м/с, метель, образование зимней скользкости, которые создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, введено ограничение для движения пассажирского транспорта (автобусов), маршрутных такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Курган - Куртамыш - Целинное, "Иртыш" - Юргамыш - Куртамыш, "Иртыш" - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана, Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана, а также на всех дорогах межмуниципального значения Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подрядными организациями ведутся работы по устранению скользкости и очистке снега на дорогах.