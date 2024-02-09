Первая группа российских туристов отправилась из Приморья в КНДР

перелет организовала авиакомпания Air Koryo

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Первая российская туристическая группа в составе 97 человек отправилась из Владивостока в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Туристическая группа посетит столицу КНДР Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен, сообщает корреспондент ТАСС.

"Всего в группе у нас 97 человек, 21 из них - это туроператоры и представители СМИ, 12 детей у нас в группе. Детки из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, горнолыжники. Это самая первая группа туристов в КНДР после пандемии, поэтому программа отработана от и до. За три дня и четыре ночи мы посетим монументы и памятники в Пхеньяне, поднимемся на монумент идей Чучхе, посетим детский дворец пионеров. Ну и основное место - это горнолыжный курорт", - рассказала ТАСС генеральный директор туристической компании "Восток Интур" Ирина Мухина.

По ее словам, принимающая сторона тщательно готовилась к приему туристов, поскольку для них это тоже важный момент.

Рейс JS-272, следующий из Владивостока в Пхеньян вылетел в 13:30 (06:30 мск). Тип воздушного судна - Ту-154, перелет организован авиакомпанией Air Koryo.

Более половины участников тура - жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ульяновска, Владикавказа, Перми, Рязани, Новосибирска, Екатеринбурга. Продолжительность тура составит четыре дня и три ночи, а стоимость - $750. В эту сумму входит въездная туристическая виза в КНДР, перелет по маршруту Владивосток - Пхеньян - Гальма - Пхеньян - Владивосток, размещение в четырех- и пятизвездочных гостиницах и завтраки, транспорт в течение всего пребывания в КНДР, экскурсии и сопровождение русскоговорящими гидами.