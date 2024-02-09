На Алтае на участке Чуйского тракта ограничили движение

Меру ввели для грузового и пассажирского транспорта

БАРНАУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Ограничения движения грузового и пассажирского транспорта введены на участке Чуйского тракта от Новоалтайска до Бийска из-за метелей и ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Алтайского края.

"Вводятся ограничения на участке федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" от Новоалтайска до Бийска. Движение остановлено для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов", - сказано в сообщении.

Также остаются закрытыми для всех видов транспорта пять участков дорог: от Курьи до границы с Казахстаном, от федеральной трассы А-322 до Староалейского, от Змеиногорска до Рубцовска и от Бельмесево до границы с Казахстаном. Временные ограничения действуют и на участке от Рубцовска до Угловского.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра, гололеде, снежных заносах и метелях в Алтайском крае с 9 февраля.