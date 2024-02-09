Количество просмотров интервью Такера Карлсона с Путиным в X превысило 60 млн

Число просмотров интервью на YouTube-канале американского журналиста превысило 2,4 млн

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным набрало больше 60,3 млн просмотров в X за более чем семь часов с момента опубликования, убедился корреспондент ТАСС.

Число просмотров интервью на YouTube-канале Карлсона превысило 2,4 млн.

Также Путин вошел в тренды просмотров соцсети X в США в связи с его интервью Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием российского лидера превышает 1,4 млн.

Согласно данным мониторинга Brand Analytics, имеющимся в распоряжении ТАСС, Путин и Карлсон вышли в топы по упоминаемости в социальных сетях. В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Владимира Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа: 8 февраля пользователи посвятили журналисту более 71 тыс. публикаций.

Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 6 минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника.