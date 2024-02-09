Более 28 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 с момента его открытия

Самыми популярными станциями четвертого диаметра стали Железнодорожная и Курская

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 28 млн поездок зафиксировали на четвертом Московском центральном диаментре (МЦД-4) с момента его открытия в сентябре прошлого года. В среднем им ежедневно пользуются около 230 тыс. пассажиров, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Самому молодому диаметру Москвы пять месяцев. За это время вы совершили по D4 более 28 млн поездок, а в среднем он перевозит 230 тыс. пассажиров за день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными станциями четвертого диаметра стали Железнодорожная и Курская.

В департаменте напомнили, что МЦД-4 запустили в сентябре 2023 года. Он соединил запад и восток московского региона.

"МЦД - важнейший проект не только для столицы, но и для всего Центрального транспортного узла, он реализован под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина. Диаметры дают импульс для роста экономики города, позволяют создавать новые рабочие места. С запуском МЦД-4 миллионы жителей получили современный удобный городской транспорт в шаговой доступности. Развитие диаметра продолжится. Постепенно обновим здесь подвижной состав, в планах улучшить интеграцию с другими видами транспорта, а также открыть новые московские городские вокзалы", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.