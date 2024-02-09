В Москве тестируют предупреждающий пешеходов о приближении авто светофор

Тестирование ведется на пяти участках

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) тестирует новый светофор, который предупреждает людей на пешеходном переходе, что из-за поворота может появиться машина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД.

"Как было раньше? Когда зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих авто, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать машина. Теперь пешеходы тоже предупреждены. При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тестирование ведется на пяти участках: пересечение 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта; пересечение Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея (Зеленоград); пересечение Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград); пересечение улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда; пересечение улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5286.

"Если оно (тестирование - прим. ТАСС) будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры. Прежде всего там, где есть риск возникновения ДТП", - добавил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба ЦОДД.