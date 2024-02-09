Замглавы МИД почтили память выдающихся дипломатов на Новодевичьем кладбище

Александр Грушко и Александр Панкин, в частности, возложили цветы на могилы Евгения Примакова, Андрея Громыко и Вячеслава Молотова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заместители министра иностранных дел РФ Александр Грушко и Александр Панкин в канун Дня дипломата почтили память советских и российских выдающихся деятелей этой профессии, захороненных на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Высокопоставленные дипломаты вместе с другими сотрудниками МИД возложили цветы на могилы министра иностранных дел РФ (1996-1998) Евгения Примакова, министра иностранных дел СССР (1957-1985) Андрея Громыко, народного комиссара иностранных дел СССР (1939-1946) и первого министра иностранных дел СССР (1946-1949, 1953-1956) Вячеслава Молотова, народного комиссара иностранных дел РСФСР (1918-1923) и СССР (1923-1930) Георгия Чичерина и дипломата Александры Коллонтай и других.

День дипломатического работника - профессиональный праздник российских дипломатов, отмечается ежегодно 10 февраля. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 года. Мероприятия, посвященные этому празднику, как правило, включают в себя торжественные собрания, награждения, объявление благодарностей сотрудникам внешнеполитического ведомства. К этой дате (1549) относится самое раннее упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России - Посольском приказе.