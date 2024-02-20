Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки будет идти по отработанному алгоритму

Глава ДНР добавил, что о сроках начала восстановления и его продолжительности говорить преждевременно

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Сроки восстановления Авдеевки пока не ясны, но его алгоритм отработан в ранее освобожденных в ходе специальной военной операции населенных пунктах ДНР. Об этом ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Конечно, там [в Авдеевке] будет относительно долгий, но очень необходимый процесс разминирования, разбора завалов. А дальше с учетом того опыта, который у нас был в плане работы с освобожденными населенными пунктами, это работа всех профильных ведомств, включая энергетиков, газовщиков и социальные службы. Механизм понятен, вопрос безопасности, вопрос того, что отодвинуть нужно от населенного пункта противника, чтобы он имел минимальную [возможность] или вообще не имел возможности обстреливать данный населенный пункт", - сказал Пушилин.

Он добавил, что о сроках начала восстановления и его продолжительности говорить преждевременно. Например, в освобожденном весной 2023 года Артемовске противник сделал все возможное, чтобы максимально затруднить работы по разминированию, добавил Пушилин.

"Мы рассчитываем, что с Авдеевкой будет по-другому. Есть такая задача и с учетом близости к Донецку, и с учетом того, что в городе продолжают <...> жить гражданские, им нужны помощь и поддержка уже сейчас", - отметил глава региона.

Восстановление разрушенного в ходе боев жилья, по словам Пушилина, начнется после обеспечения условий безопасности в Авдеевке и проведения необходимых изыскательских работ.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.