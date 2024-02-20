Почти 58% опрошенных немцев считают, что ФРГ не должна обладать своим ядерным оружием

По данным опроса, 52,7% респондентов не поддерживают размещение на территории Германии ядерных вооружений стран союзников как средства военного сдерживания

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 58% жителей ФРГ выступают против того, чтобы Германия обладала собственным ядерным оружием. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

Так, 57,8% участников опроса высказались против того, чтобы республика имела в своем арсенале оружие этого типа. 29,5% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. 52,7% опрошенных не поддерживают размещение на территории ФРГ ядерных вооружений стран союзников как средства военного сдерживания. Еще 28,2% респондентов посчитали такую меру приемлемой.

Опрос проводился с 16 по 19 февраля. В нем приняли участие 1 003 человека. Погрешность составила 3 п.п.

13 февраля заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей заявила, что ЕС может задуматься о развитии собственной программы ядерных вооружений на фоне недавних заявлений бывшего американского лидера Дональда Трампа. Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам оборонной политики в Бундестаге (парламенте ФРГ) Вольфганг Хелльмих отметил 15 февраля, что ЕС не следует развивать собственную программу ядерных вооружений, вместо этого сообществу следует работать над укреплением "ядерного зонтика" в рамках НАТО.