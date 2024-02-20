Жапаров отправился в Казань на открытие "Игр будущего"

В состав отправившейся в РФ киргизской делегации также вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов и заведующий отделом внешней политики президентской администрации Муратбек Азымбакиев

БИШКЕК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился из Бишкека в Казань, где примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 февраля, вылетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита, который состоится по приглашению президента России Владимира Путина, глава государства примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в городе Казани", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в Казани запланированы двусторонние встречи Жапарова с президентом России и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

В состав отправившейся в РФ киргизской делегации также вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, а также заведующий отделом внешней политики президентской администрации Муратбек Азымбакиев.