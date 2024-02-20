Знак ордена Святого Георгия I степени выставлен на торги "Литфонда" за 6 млн рублей

На торги также выставили комплект из звезды и знака ордена "Virtuti Militari" I степени, его стартовая цена составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" проведет 22 февраля военно-исторический аукцион редких предметов фалеристики, книг, автографов, исторических документов, предметов обмундирования и других раритетов, связанных с историей России. Среди лотов - знак ордена Святого Георгия I степени, сообщили ТАСС в пресс-службе дома.

"Самым дорогим раритетом предстоящего аукциона на момент релиза является чрезвычайно редкий знак ордена Св. Георгия I степени на орденской плечевой ленте (Россия, Санкт-Петербург, мастерская фирмы "Кейбель", 1870 года). <...> Заявленный на торги наградной знак имеет заключение от Государственного исторического музея. Стартовая цена за исторический раритет достигает 6 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

На торги также выставлен комплект из звезды и знака ордена "Virtuti Militari" I степени. Название ордена переводится с латыни как "Военная доблесть", он вручался за выдающиеся боевые заслуги. Стартовая цена составляет 3 млн рублей.

Особую ценность представляет выставленный на торги комплект ордена Святого Александра Невского алмазной огранки: знак и звезда ордена (Россия, ювелирная фирма А. К. Адлера, вторая половина XIX века). Стартовая ставка назначена в размере 2 млн рублей.

Помимо орденов, на предстоящем аукционе будет представлено парадное обмундирование. В частности, за полмиллиона рублей выставлена парадная офицерская кирасирская каска Лейб-гвардии Конного полка образца 1855 года, за 750 тыс. рублей выставлен шлем офицера императорского конвоя Александра II.

Участников аукциона также ждет сувенирный миниатюрный меч, подаренный маршалу СССР Семену Буденному маршалом КНР Чжеу Дэ в 1960-х годах. Ставка за раритет составляет 20 тыс. рублей.