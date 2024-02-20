ГИБДД Москвы с 22 по 25 февраля проведет усиленный рейд по выявлению пьяных водителей

В Госавтоинспекции попросили водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а пользоваться такси или общественным транспортом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция проведет с 22 по 25 февраля усиленный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщили в ГИБДД.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 22 февраля по 25 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. "Сотрудники Госавтоинспекции Москвы готовы принять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем", - добавили в Госавтоинспекции.

Кроме того, в ГИБДД попросили водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а пользоваться такси или общественным транспортом.