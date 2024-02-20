Почти две трети опрошенных украинских беженцев намерены вернуться на родину

Как отметил региональный директор Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Европе Филипп Леклерк, в настоящее время почти 6,5 млн беженцев с Украины ищут убежища по всему миру и около 3,7 млн являются вынужденными переселенцами внутри страны

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Почти две трети беженцев с Украины и более 70% внутренне перемещенных лиц в этой стране изъявляют желание вернуться домой. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Согласно предварительным данным недавнего исследования УВКБ, большинство опрошенных украинских беженцев и вынужденных переселенцев (65% и 72% соответственно) по-прежнему выражают желание когда-нибудь вернуться домой", - заявил на брифинге в Женеве региональный директор УВКБ для Европы Филипп Леклерк. По его словам, доля желающих вернуться снизилась. "При этом все больше людей выражают неуверенность" в связи с продолжающимся конфликтом, пояснил региональный директор.

Опрос УВКБ был проведен в январе и феврале 2024 года среди 9,9 тыс. украинских беженцев и перемещенных лиц.

Как отметил Леклерк, "в настоящее время почти 6,5 млн беженцев с Украины ищут убежища по всему миру и около 3,7 млн являются вынужденными переселенцами внутри страны". Он пояснил, что опрошенные перемещенные лица назвали отсутствие безопасности главным фактором, препятствующим их возвращению, а "другие проблемы включали отсутствие экономических возможностей и жилья". Среди вернувшихся на родину из других стран граждан Украины 55% сообщили, что "возможностей трудоустройства было меньше, чем они думали". В УВКБ встревожены тем фактом, что "значительная часть опрошенных украинских беженцев - около 59% - заявили, что они "могут быть вынуждены вернуться домой, даже если это не их предпочтительный выбор", если они "продолжат сталкиваться с проблемами в принимающих странах, в основном связанными с возможностью трудоустройства и правовым статусом".

Опрос показал, что 50% беженцев совершают краткие поездки на родину, в основном чтобы увидеться с членами семьи и проверить имущество. В прошлом году такие поездки совершали 39% беженцев.

УВКБ призвало мировое сообщество выделить $993,3 млн на оказание помощи внутренне перемещенным лицам на Украине и беженцам за ее пределами. На сегодняшний день этот призыв профинансирован на 13%, сказал Леклерк. "Если фонды не поступят своевременно, мы можем быть вынуждены сократить существенную деятельность на Украине и в соседних странах", - предупредил региональный директор.