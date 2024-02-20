Садовничий предложил исключить заочную форму обучения для будущих химиков

Ректор МГУ подчеркнул, что разработанная концепция химического образования нацелена на повышение качества преподавания химии на всех уровнях образования и подготовку специалистов в химической и смежных областях науки и производства, востребованных на рынке труда и способных "работать на перспективу"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заочная форма обучения по химии по программам высшего образования должна быть исключена в России. Об этом сообщил ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что разработанная концепция химического образования нацелена на повышение качества преподавания химии на всех уровнях образования и подготовку специалистов в химической и смежных областях науки и производства, востребованных на рынке труда и способных "работать на перспективу".

"В качестве необходимых мер предлагается вернуть специалитет в педагогическое образование, исключить заочную форму обучения, <...> а также создать в регионах методические центры поддержки естественнонаучного образования при участии органов власти субъектов Российской Федерации", - сказал он на заседании Совета Российского союза ректоров.

По словам Садовничего, химики также говорят о важности возвращения химического эксперимента в школы, с разработкой соответствующего методического обеспечения, а также о необходимости программ дополнительного образования и профессиональной переподготовки учителей химии.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что Минобрнауки РФ запустило программу развития физического, математического, химического и биологического образования. Московскому университету была поручена подготовка обновленных концепций математического образования, биологического и химического образования, Московскому физико-техническому институту - концепции физического образования. Сейчас такие концепции уже подготовлены, отметил Фальков на заседании Совета Российского союза ректоров.