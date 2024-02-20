Госдума ратифицировала соглашение с Киргизией о работе совместного университета

Делопроизводство в университете ведется на русском языке, а киргизский язык используется в переписке университета с государственными органами и ведомствами Киргизии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение с Киргизией об условиях деятельности в Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени первого президента РФ Бориса Ельцина.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ 9 февраля. Само соглашение было подписано в Бишкеке 12 октября 2023 года и обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении университета, созданного в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Киргизии об условиях учреждения и деятельности в Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета от 9 сентября 1993 года, указано в пояснительной записке.

Соглашением стороны закрепляют условия деятельности университета, созданного учредительным соглашением. Университет является межгосударственной образовательной организацией высшего образования, находящейся в совместном ведении России и Киргизии, пользуется статусом федеральной государственной образовательной организации высшего образования в РФ и статусом государственного университета в Киргизии.

Согласно документу, делопроизводство в университете ведется на русском языке, а киргизский язык используется в переписке университета с государственными органами и ведомствами Киргизии. Уровень владения русским языком выпускников университета должен удовлетворять коммуникативные потребности и позволять вести профессиональную деятельность на русском языке в соответствии со специальностями, научными специальностями и направлениями подготовки.

КРСУ был создан в 1993 году на основании подписанного между Москвой и Бишкеком соглашения. В 2004 году ему было присвоено имя первого президента России Бориса Ельцина. Его выпускники получают дипломы киргизского и российского образцов. Университет включен в соответствующий реестр РФ, он успешно сотрудничает с различными вузами России, Казахстана и других государств. В КРСУ функционируют 8 факультетов, 80 кафедр и 6 научно-исследовательских институтов.