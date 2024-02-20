Чекунков заявил, что реновация городов ДФО должна учитывать особенности духовного наследия

Глава Минвостокразвития, в частности, предложил реализовать проекты архитектурной подсветки храмов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мастер-планы городов Дальнего Востока должны учитывать духовно-просветительские объекты и интегрировать их в развитие территорий. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр 20 февраля встретился управляющим делами Московской Патриархии Русской православной церкви митрополитом Григорием (Петровым) и другими церковнослужителями во время рабочей поездки на Камчатку.

"Многие храмы являются архитектурными доминантами городов, в рамках мастер-планов могут быть реализованы проекты их архитектурной подсветки, позволяющие полноценно раскрыть уникальные достопримечательности для горожан и туристов. Надо такие объекты интегрировать в повестку развития дальневосточных городов", - цитирует пресс-служба Минвостокразвития Чекункова по итогам встречи.

Министр подчеркнул, что принято решение правительства России о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках мастер-планов до 2030 года. "Однако этот документ будем обновлять, включать в него интересные места и проекты, заслуживающие федеральной поддержки", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что министерство продолжит совместную работу с епархиями по духовно-нравственному просвещению, повышению доступности для священнослужителей отдаленных приходов. "Решаются жилищные вопросы. Для храмов и прихрамовых зданий в части регионов устанавливаются специальные тарифы на услуги ЖКХ", - сказали в министерстве.

На Дальнем Востоке расположено 4 митрополии и 18 епархий РПЦ, объединяющие 893 прихода, более тысячи храмов, а также 23 монастыря.